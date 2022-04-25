Известная IT-компания закупила для ВСУ 500 бронеавтомобилей

Одна из крупнейших украинских IT-компаний в банковской сфере – Fintech Development LLC закупила для украинской армии очередную партию бронеавтомобилей – ни много ни мало 500 ед. Все они будут направлены в подразделения Сил специальных операций, ВСУ, а также Главное управление разведки МО Украины.

Как заявил руководитель компании на своей страничке в Фейсбук, машины уже направляются в Украину. Подробностей о технике не сообщается, однако, судя по фото, по крайней мере часть из них – это бронированные внедорожники Land Rover Defender.

Отметим, что в первых числах апреля данная Fintech Development LLC уже профинансировала закупку 50 бронемашин для украинских защитников. Это машины Cougar канадской компании Streit Group, которые очень хорошо знакомы в ВСУ, так как в свое время сюда была поставлена партия таких машин, изготовленных совместно с Кременчугским автозаводом.