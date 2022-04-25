Украденную оккупантами сельхозтехнику удалось дистанционно отключить

Вывезенная российскими оккупантами сельхозтехника марки John Deere больше не сможет работать. Как сообщили в Запорожской областной военной администрации, благодаря специальным маячкам (системам позиционирования) сначала удалось определить ее местоположение – в чеченском селе Закан-Юрт. После чего с помощью дистанционного обновления фирменной прошивки John Deere украденная техника была отключена. Так что для вражеской посевной кампании она уже не годится.

Напомним, что официальный дилер John Deere в Украине – компания «Агротек-Инвест» сообщила в конце марта, что с ее выставочной площадки в Мелитополе была украдена сельхозтехника на общую сумму один миллион евро. Это два флагманских комбайна S770 та S760, трактор M6195 и три сеялки Vaderstad Tempo.

Вся последующая операция по блокировке сельхозмашин невозможна была без поддержки фирмы-производителя, который активно засудил полномасштабную войну рф в Украине и приостановил поставки техники John Deere на российский и белорусский рынки.