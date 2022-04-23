Известный футболист помог Украине бронеавтомобилями

Талантливый футболист Роман Зозуля, выступавший в свое время за сборную Украины, а теперь форвард в испанском клубе «Фуэнлабрада», помог в приобретении и отправке для защиты своей родины двух бронеавтомобилей IVECO. Вот что он написал на своей страничке в Фейсбук: «Наши защитники вылеты из стали, однако дополнительная броня им не помешает. Это Пасхальные подарки для наших Героев».

Что же касается переданных бронемашин, то это бывшие инкассаторские фургоны, изготовленные специализированным ателье на базе развозной модели IVECO Daily третьего поколения. В данном случае для них использовано самое грузоподъемное шасси – полной массой до 6,5 т и оснащенное самым мощным 3,0-литровым турбодизелем HPT, в 166 л. с.

Автомобиль IVECO Daily третьей генерации завоевал почетный титул «Международный фургон года 2000». Он впервые на европейском рынке получил систему впрыска топлива Common Rail. Отметим, что это не единственное громкое достижение компании IVECO в двигателестроении. В свое время она стала первым производителем коммерческих автомобилей, внедривших турбонаддув, а также наладивших выпуск машин экологического стандарта Евро 5.

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