Россияне не готовы пересесть на «упрощенные» отечественные автомобили

Автомобили без подушек безопасности не заинтересовали 62% водителей

Российский автомобильный сайт Drom опубликовал результаты собственного опроса, касающегося отношения россиян к «упрощенным» автомобилям. Под «упрощенным» подразумеваются машины без подушек безопасности, ABS, ESP и навигации. Кроме того, для них разрешено использование «альтернативных» комплектующих и двигателей Евро-0.

Производство таких автомобилей в России одобрили после введения экономических санкций за войну в Украине и ухода с российского рынка мировых автомобильных брендов. Продавать их планируют на территории самой России и в странах Евразийского экономического союза.

Но как оказалось, далеко не все россияне готовы рискнуть своей жизнью ради такого «импортозамещения». Из 11 тысяч прошенных 62% ответили, что не будут покупать автомобиль без подушек безопасности. При этом 31% считает, что такая система пассивной безопасности важна, но в случае необходимости могут приобрести автомобиль и без нее. Еще 8% ответили, что для них наличие подушек безопасности не важно.

Наибольшее количество людей, переживающих за свою безопасность — более 70% в Санкт-Петербурге, Москве и Татарстане. Те, кому подушки не нужны обитают в Амурской области и Забайкальском крае — 57%. В целом в опросе участвовали жители 80 регионов страны.