Как грузовик Volvo попал в Книгу рекордов Гиннесса

В этот день, 11 июля ровно пять лет назад в Гринборо, штат Северная Каролина состоялась презентация нового капотного тягача Volvo VNL. Она была настолько оригинальной, что попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая ручная распаковка в мире.

История этой модели восходит к 1996 году, когда специально для североамериканского рынка был разработан капотный тягач второго поколения – cерии VN, представитель самого тяжелого класса (Сlass 8).

Он стал первым грузовиком Volvo, собранным в США после того как был прекращен выпуск машин White GMC. Отметим, что Volvo не выкупила оставшуюся долю GM в производстве седельных тягачей и в 1997 году заокеанское подразделение Volvo GM было переименовано в Volvo Trucks North America.

В 2004 году дебютировала модель VN третьей генерации – с измененными капотом и светотехникой, а также переработанным интерьером. Что же касается новинки 2018-го модельного года, представленной летом 2017-го, то она официально получила название VNL.

А первый показ широкой публике прошел 25 сентября того же года, на 1-м ежегодном Североамериканском салоне коммерческих автомобилей в Атланта, штат Джорджия. Посетители смогли увидеть широкую линейку тягачей с новым 13-литровым турбокомпаундным двигателем Volvo D13TC. Это и модель VNL 300 – с дневной кабиной и двигателем в 425 л.с. и VNL 740 c 70-дюймовой спальной кабиной со средней крышей и мотором в 500 л. с. В обоих случаях была установлена автоматическая коробка передач Volvo I-Shift.

Демонстрировалась и модель VNL 760 – c 15-литровым дизелем Cummins в 450 л. с. и КП Eaton Fuller. И наконец гвоздем экспозиции стал флагман – тягач VNL 860 c 77-дюймовой, самой просторной спальной кабиной Globetrotter XL, оснащенный 455-сильным двигателем D13.