Байден рассказал, какое тяжелое вооружение поступит в Украину

Америка активно поддерживает Украину в войне против российских оккупантов. Правительство США уже передало нашей стране крупную партию вооружения, а также финансовую помощь. Теперь стало известно, что Джозеф Байден готовит новую поставку военной техники.

Известно, что президент США отправился на Ближний Восток на поиски советской военной техники для Украины. По данным издания Defence Еxpress, он намерен заручиться поддержкой этих стран и выкупить вооружение, которое потом передаст нашей стране в рамках ленд-лиза. Глава государства отметил, что наши защитники быстрее овладеют такой техникой, чем американской, поэтому она в короткие сроки отправиться в зону боевых действий.

Однако Байден подчеркнул, что советского оружия в странах Ближнего Востока не очень много, поэтому оно составит только малую часть того объема, который планируют отправить в Украину. Власти США намерены наладить поставки оружия из Египта, Кувейта, Марокко, Омана и ОАЭ.

ВСУ из этих стран может получить

Египет:

300 БРДМ-2;

300 БМП-1;

190 гаубиц Д-30;

300 гаубиц М-30;

60 РСЗО БМ-21 «Град»;

9 ОТРК «Эльбрус»;

230 единиц ВСУ-23-4 «Шилка»;

С-300В4;

40 «Бук-М1»;

212 ЗРК С-125;

20 ЗРК Тор-М1;

Тор-М2, 56 ЗРК «Куб»;

13 вертолетов типа Ми-24В.

Кувейт:

75 танков М-84 (югославская копия Т-72М1);

75 танков М-84;

76 БМП-2;

225 БМП-3;

БМП-3М;

27 РСЗО «Смерч».

Марокко:

12 комплексов «Тунгуска-М».

Оман:

30 гаубиц Д-30 калибра 122 мм

ОАЭ: