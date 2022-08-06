Как Ikarus 280 переделали в автовоз для трак-триала

Венгерская команда по трак-триалу – Alpet-Tean Hungary использует для перевозки своей вездехода весьма необычную машину. Самое интересное, что это не грузовик, а автобус, причем сочлененный. За основу был взят городской Ikarus 280, которых в свое время было пруд пруди на отечественных дорогах.

Кузов прицепной секции обрезали, переделав ее в автовоз. В итоге такая «гармошка» получилась весьма практичной «техничкой», которая способна перевозить не только запчасти и обслуживающий персонал, но и непосредственно гоночный грузовик.

Кстати, грузовик для тракт-триала команда Alpet-Tean Hungary выбрала тоже довольно интересный – это трехосная полноприводная модель Steyr 680M3 (6х6). Машина выпускалась с 1969 по 1978 г. и была основным стандартизированным грузовиком австрийской армии. На ней устанавливали даже реактивную систему залпового огня калибра 130-мм. Модель грузоподъемностью 3,5 т комплектовалась гидроусилителем руля. В качестве силового агрегата использовался 6,0-литровый турбодизель WD610, развивающий 150 л. с.