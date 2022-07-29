Как на грузовике средство для повышения активной безопасности сделало обратное

В последние время на украинских дорогах появляется все больше грузовых автомобилей с характерными наклейками, предупреждающих пешеходов и велосипедистов о наличие слепых зон. Они ярко-желтого цвета, со схематичным изображением плохо просматриваемых водителем секторов, а также надписями «Attention! Angles Morts».

Наклейки размещают на дверях кабины и на кузове, как автомобиля, так и прицепа/полуприцепа. Сегодня все это – обязательно для грузовых транспортных средств полной массой свыше 3,5 т в ряде стран ЕС, в частности во Франции. Правда, иногда происходят с этими нововведениями и казусы.

Так, на представленном топливозаправщике Renault Premium Distribution 310, работающем в одной из украинской сети АЗС, водитель прикрепил наклейку на правую дверь, в нижнем правом углу. Казалось бы, это ее законное место. Однако в данном случае в этой части двери установлено дополнительное окно для лучшего обзора около колесного пространства, в частности тротуара.

Это опциональная «фишка» современных развозных моделей Renault. В итоге получилось, что средство, которое должно улучшить активную безопасность, наоборот ее ухудшило через ограничение обзорности. Выход есть – разместить наклейку немного выше, там, где нет остекления.