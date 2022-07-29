В Украину отправлена партия бронемашин Shield APC

Совсем скоро десантно-штурмовой батальон ВСУ получит бронемашины Shield APC. Недавно на их покупку был объявлен сбор средств. Несмотря на то, что необходимую сумму так и не удалось собрать, заказ был оплачен с помощью кредитных средств – всего 1 457 000 долларов, сообщает Юрий Бирюков на своей страничке в Фейсбук. Машины уже погрузили на трейлеры и отправили из Италии в Украину.

Напомним, что Shield APC изготовлен в ОАЭ компанией Mobile Land Systems. Бронеавтомобиль длиной 6,3 м и полной массой 13 т перевозит 11 человек, включая водителя. Он имеет уровень баллистической защиты Level 2 по STANAG 4569 и противоминной – Level 1.

В движение машину приводит 360-сильный турбодизель Cummins в 6,7 л, который работает в паре с 6-ступенчатым автоматом Allison. Всего для ВСУ изначально планировали закупить 11 штук Shield APC.