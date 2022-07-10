Как репарационный паровоз пережил рашистскую оккупацию (видео)

На днях Киевская детская железная дорога пополнилась уникальным подвижным составом – узкоколейным паровозом ГР 336. Интересно, что почти 70 лет назад, в 1953-м именно он открыл здесь движение поездов, сообщает Вечерний Киев. Оказывается, паровоз немецкий и нам его поставили в счет репарации, отсюда и обозначение «ГР» в названии, то есть «германский репарационный».

В конце 90-х машину передали в регионы для экскурсионных поездок по узкоколейным маршрутам. В 2005 году паровоз снова вернулся в Киев. И вот в 2021 году он был был отправлен на ремонт в локомотивное депо Сновск, что в Черниговской области. Вскоре весь район был оккупирован рашистскими войсками.

Нужно отдать должное бесстрашным работникам депо, которые не прекращали ремонт паровоза даже в таких условиях. Теперь все страшное позади и обревший вторую молодость ГР 336 опять сможет радовать детишек и их родителей. На легенде можно будет покататься по первым и последним выходным дням месяца.