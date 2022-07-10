Ferrari выпустила часы по цене четырех гиперкаров SF90 Stradale

Это самые тонкие механические часы в мире

Ferrari совместно со швейцарской часовой компанией Richard Mille выпустили новые механические часы с толщиной корпуса всего 1,75 мм. Модель под названием RM UP-01 Ferrari стала самыми тонкими механическими часами в мире.

До этого момента этот титул принадлежал часам Octo Finissimo Ultra. Толщина механизма итальянской компании Bulgari составляет 1,8 мм. Тираж ограничен 10 экземплярами стоимостью 440 тысяч долларов каждый.

Часы RM UP-01 Ferrari стоят почти в пять раз дороже — 1,88 миллиона долларов. Для сравнения флагман марки — гиперкар Ferrari SF90 Stradale стоит 507 тысяч долларов. Часы из особого титанового сплава весят 30 граммов и выдерживают погружение на глубину до 10 метров. Ремешок изготовлен из каучука. Всего выпустят 150 таких хронометров.