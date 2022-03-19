Как спецтехника КрАЗ спасла людей из-под завалов в Харькове

За три недели войны российских оккупантов на территории Украины одним их наиболее пострадавших городов стал Харьков. На его жилые кварталы рашисты сбросили сотни ракет и бомб, в результате сотни домов уничтожено, пострадало очень много людей. Нужно отдать дань уважения службе ГСЧС – спасатели, несмотря на постоянные обстрелы, работают по разборке завалов, не покладая рук.

Так, вчера, 18 марта они почти 8 часов ювелирно откапывали из-под обломков одного разрушенного вуза чудом выжившего человека. С ним велась постоянная связь по телефону. И к вечеру мужчину освободили из каменного плена. Он, что говорится, родился в рубашке, так как отделался лишь ссадинами и ушибами. И здесь спасателям очень помогла спецтехника.

Это экскаватор-планировщик на шасси КрАЗ-6322 (6х6) – модель «Антей» EW-25-11, оборудованная телескопической двухсекционной стрелой. Гидропривод для всех его механизмов осуществляется от автономного дизельного двигателя мощностью 96 л. с.

Универсальный ковш объемом 0,63 м куб. имеет диаметр опрокидывания 152 град., а диаметр подъема самой стрелы – 120 град. Горизонтальный вылет, радиус копания варьируется от 2,2 до 11,8 м, а глубина копания – от 5,45 до 6,8 м. Эксплуатационная масса экскаватора-плинировщика – 25 т. Габаритные размеры: длина – 10 100 мм, ширина – 2500 мм, высота – 3900 мм. Максимальная скорость передвижения – 75 км/ч.