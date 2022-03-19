Новости В Украине возобновили регистрацию б/у автомобилей – но есть нюанс

Сервисные центры МВД, которые возобновили свою деятельность 15 марта, продолжают расширять спектр предоставляемых услуг. Если ранее поставить на украинский учет можно было только новый автомобиль, то теперь возможность регистрации открыли и для подержанных машин.

Но, как заявили с пресс-службе ведомства, на данный момент зарегистрировать можно только автомобили с пробегом, ввезенные из-за границы. То есть, разрешена исключительно первая регистрация б/у машин.

Для постановки на учет необходим следующий пакет документов:

паспорт,

ИНН,

документ на транспортное средство,

документ о правомерности приобретения ТС,

таможенные документы,

сертификат соответствия.

Также, в обязательном порядке, необходимо предоставить само транспортное средство и квитанцию об оплате сбора в Пенсионный фонд.