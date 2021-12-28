Как в Польше начали производить пикап-трансформер

В декабре 1972 года в Польше были изготовлены первые 25 оригинальных «фермерских пикапов» Tarpan 233. Так что в грядущем 2022 году намечается круглая дата – 50-летие машины.

Серийный выпуск этого автомобиля, разработанного в Автотракторном испытательном центре в Познани, наладили на авторемонтном заводе в его пригороде. Автомобилю присвоили марку Tarpan – так назывались небольшие дикие лошади, обитавшие в свое время в Польше, в районе Мазурских озер.

Наладить выпуск этой модели помогали специалисты завода грузовых автомобилей в Люблине – FSC. И уже в апреле 1973 года новое производство стало его дочерним предприятием. В этом году было изготовлено 250 машин Tarpan, а в следующем – уже 1582 ед. А в 1975 году предприятие наконец-то получило новое название, соответствующее его профилю, – Fabryka Samochodow Rolniczych («Завод сельскохозяйственных автомобилей»), сокращенно FSR.

Tarpan 233 имел прочную лонжеронную раму и кузов типа пикап. Интересно, что его кабина была трансформируемой. Заднюю стенку сделали передвижной и для перемещения ее достаточно было нажать два рычага – верхний и нижний. В зависимости от положения этой перегородки автомобиль мог перевозить или 3 чел. и 525 кг груза, либо 6 чел. плюс 300 кг.

На автомобиле стоял 4-цилиндровый верхнеклапанник от легковой модели Warszawa 223 рабочим объемом 2,12 л и мощностью 70 л. с. Коробка передач была 4-ступенчатая, полностью синхронизированная. Привод осуществлялся только на задние колеса. Переднюю подвеску сделали независимой, пружинной, а заднюю – зависимой, на листовых рессорах. Максимальная скорость составляла 100 км/ч, расход топлива – 12,5-13,5 л на 100 км.

В августе 1976 года в производственную программу добавился Tarpan 233 Pickup c трехместной кабиной и металлической грузовой платформой. А в октябре появился и Tarpan 233 Kombi с полностью закрытым кузовом и погрузкой сзади через откидные борт и заднее стекло. В том же году многие комплектующие, заимствованные от автомобиля Warszawa, заменили на более современные – от модели Polski Fiat 125P. В частности, машина получила 1,5-литровый двигатель в 75 л. с.

В 1978 году на Международной ярмарке в Познани был представлен бортовой однотонный грузовик – Tarpan 235. А четыре года спустя, в 1982 году ему на смену пришел рестайлинговый Tarpan 237. Он получил обновленные решетку радиатора, подфарники, бампер и передние крылья.

Завод достиг пика производства в 1981 году, когда было выпущено 6500 машин. Но затем трудные для страны в экономическом отношении 80-е годы сказались и на предприятии. Правда, в известной мере поддержала завод на плаву модель Tarpan 237D с отечественным 2,4-литровым дизелем Andoria в 70 л. с., которая появилась в 1988 году.

Но настоящей палочкой-выручалочкой стала полноприводная модель Honker. Она в том же году была показана на Международной ярмарке в Познани и что важно – ей активно заинтересовались военные. Но это уже совсем другая история.