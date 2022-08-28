Как в Украине работает нетипичный самосвал DAF

Самосвалы марки DAF весьма популярны в Украине. В большинство своем это машины семейства CF. На днях корреспонденту «Автоцентра» удалось заснять на киевских улицах весьма редкий для нашего рынка самосвал на базе развозной модели LF 55. Машины DAF этого семейства в основном встречаются у нас с кузовами-фургонами, реже – с бортовыми платформами. А тут самосвал, да еще и с весьма объемным кузовом. Судя по «взрослым» 22,5-дюймовым колесам, представленная машина относится к самым большегрузным LF – полной массой 16 – 19 т.

Если более легкие модели LF 45 (полной массой 6 – 12 т) оснащаются 4-цилиндровым 4,5-литровым двигателем Paccar FR (140, 160 или 185 л. с.), то машины LF 55 – уже «шестерками» на 6,7 л (220, 250 или 285 л. с.). Эти силовые агрегаты стандарта Евро 4/Евро 5, разработанные в кооперации с Cummins, начали устанавливаться с 2007 года. А вообще модель LF появилась на свет в 2001 году и победила в престижном конкурсе «Международный грузовик года 2002». Производство машины наладили в Великобритании, на заводе Leyland Trucks.