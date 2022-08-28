Электромобили Tesla подключат к спутникам сотовой связи Starlink

Илон Маск рассказал о дальнейшем развитии спутникового интернета Starlink

Американский оператор мобильной связи T-Mobile и SpaceX Starlink объявили, что уже в 2023 году мобильные телефоны смогут подключаться к спутникам. Таким образом, на территории США не останется так называемых «мертвых зон».

Как указано в пресс-релизе T-Mobile, «спутниковая сотовая 5G-связь» будет доступна «повсеместно в континентальной части США, на Гавайях, в некоторых частях Аляски, Пуэрто-Рико и в территориальных водах». Запустить бета-версию сервиса планируют до конца следующего года, правда, в отдельных областях.

Работу сервиса обеспечат спутники Starlink второго поколения, используя для этого часть среднеполосного спектра T-Mobile PCS. По словам Илона Маска, спутниковое покрытие от Starlink будет способно обеспечить соединение со скоростью 2–4 Мбит/с, общей для зоны покрытия спутника. Конечно, этого недостаточно для просмотра видео в онлайн и других премиальных функций, но пользователи смогут отправлять текстовые и MMS-сообщения и даже использовать некоторые мессенджеры. В любом случае, в условиях отсутствия связи это лучше, чем ничего.

Отвечая на твиты подписчиков, Маск написал, что электромобили Tesla также подключат к сотой сети через спутник Starlink. В настоящее время они подключаются к сети LTE AT&T. С февраля 2022 года компания AT&T прекратила предоставлять услуги сотовой связи 3G. После этого автомобили Tesla Model S, выпущенные до июня 2015 года оказались «без связи». Чтобы иметь возможность пользоваться функциями, требующими подключения к Wi-Fi, владельцам пришлось покупать модемы с поддержкой 4GLTE. Это обошлось им в 200 долларов.

Tesla постепенно сокращает пакеты подключения, которые входят в стандартную комплектацию ее электромобилей. Автомобили, купленные до июля 2018 года стандартно укомплектованы пакетом Premium Connectivity, до июля 2022 года — пакетом Standard Connectivity с автомобильными картами и навигацией. Эти подключения доступны в течение всего срока службы транспортного средства, «за исключением модернизаций, необходимых для любых функций или услуг, предоставляемых извне». В настоящее время пакет Premium Connectivity доступен по подписке за 9,99 долларов в месяц или 99 долларов в год.