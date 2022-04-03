Как в Украине работает развозной фургон от именитого французского ателье

Этот развозной фургон на базе Renault Master был недавно замечен на одной из столичных улиц. Внимание сразу привлекло то, что вместо привычных распашных и сдвижных дверей у него подъемные роллеты, причем не только на корме, но и справа по борту. Все это заметно облегчает погрузку-разгрузку в стесненных условиях: на территориях складов, возле магазинов, узких подъездах и др. Присмотревшись внимательно, под левым задним фонарем можно увидеть надпись – Gruau.

Оказывается, Gruau – это одна из ведущих французских кузовостроительных компаний, которая была основана еще в 1933 году и сегодня имеет производственные филиалы в Польше и Испании, а также разветвленную сеть из 125 пунктов обслуживания по всей Европе.

Фирма занимается не только развозными фургонами, но также и изготовлением специализированных автомобилей – скорой медицинской помощи, для дорожных служб и строительного сегмента. В 1983 году Gruau стал первым европейским кузовостроителем, сертифицированным по стандарту ISО.

В 2002 году компания приобрела крупную французскую фирму Labbe, известную своими фургонами, в том числе и бронированными инкассаторскими. Gruau не один десяток лет занимается и пассажирским транспортом.

Взлет на этом направлении произошел еще в 1955 году, когда был получен военный заказ на 250 больших автобусов на шасси Citroen для французских ВВС. А много лет спустя, в 2011 году компания начала поставки автобуса малого класса под маркой Bluebus, работающего исключительно на электричестве.

При длине 5,46 м он имеет радиус разворота 7 м, вмещает 22 пассажира и может проехать на батареях емкостью 90 кВт.ч до 120 км, развивая до 50 км/ч. В 2012 году компания выпала честь изготовить два специализированных автомобиля на базе Renault Kangoo для Папы Римского.