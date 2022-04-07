Киев получил первую партию реанимобилей из Мюнхена

Сегодня, 7 апреля в Киев доставили первые семь реанимобилей, подаренных мэрией Мюнхена. Всего же их будет 12 – остальные должны прибыть уже на следующей неделе. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Как видно по фотографиям, среди поступивших к нам реанимационных автомобилей два изготовлены на базе фургонов Volkswagen T5, рестайлинговой модели образца 2009 года. Остальные же выполнены на шасси Mercedes-Benz Sprinter. Третья машина слева – модель второго поколения (появилась в 2006 г.), а за ней идут два «спринтера» после рестайлинга 2014 года. Шестой по счету – это Sprinter первого поколения после фєйслифтинга 2003 г. И завершает семерку «скорых» – опять же модель образца 2014 года.

Отметим, что с началом войны Мюнхен активно помогает Украине. Так, в марте было отправлено 15 вагонов гуманитарных грузов – медикаментов и медоборудования. Кроме того, столица Баварии радушно принимает наших беженцев.