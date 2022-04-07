Прогноз для автомобильного рынка России — дефицит новых автомобилей будет расти

Ситуация существенно ухудшится к началу лета 2022 года

К началу лета 2022 года ситуация с наличием новых автомобилей в дилерских центрах России существенно ухудшится. Запасы на складах дилеров и представительств крупных автокомпаний заканчиваются, а новые поставки, в том числе и с российских заводов, в ближайшее время не предвидятся.

По мнению российских экспертов, дефицит автомобилей на внутреннем рынке сохранится как минимум до 2023 года. В лучшем случае возобновление поставок ожидают осенью 2022 года. По все вероятности, речь идет о продукции российского АвтоВАЗа, заводы которого из-за нехватки импортных комплектующих будут простаивать до конца апреля.

О причинах такой ситуации мы писали не раз — война против Украины и экономические санкции. В начале марта большинство крупнейших мировых автопроизводителей объявили о приостановке поставок в Россию новых автомобилей и прекращении локального производства. Одними из первых об этом заявили немецкие концерны Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz, а также чешская Skoda и японские Toyota, Lexus и Nissan.