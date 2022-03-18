"Киевавтодор" нашел новое применение грузовикам

В условиях военного времени каждый грузовик без преувеличения на вес золота, ведь именно на эти машины ложится вся работа по доставке товаров первой необходимости. Вот почему коммунальное предприятие «Киевавтодор» решило помочь в этом своим многочисленным автопарком. Для развозки по городу, в том числе и продуктов питания, были выделены грузовики, которые в обычное время используются для содержания дорог в зимняя время.

На фото показана полноприводная модель MAN TGA 18.310 c cамосвальным кузовом, перевозящая коробки с продовольствием. Как видно из индекса, эта машина рассчитана на полную массу 18 т и оснащена дизельным двигателем мощностью 310 л. с.

А вот еще один самосвал, MAN 14.264, который имеет колесную формулу 6х2 – с третьей неведущей осью. В данном случае она поднята, что улучшает маневренность и снижает расход топлива и износ шин в ненагруженном состоянии. Эта модель рассчитана на полную массу 14 т и укомплектована 6,8-литровым дизелем в 260 л. с.

Данные автомобили, выпущенные 15-20 лет назад, еще в неплохом состоянии. Они были переданы Киеву в качестве подарка от Федерального правительства Германии. Для работы в зимний период в их кузов устанавливается бункер с реагентами и пескоразбрасыватель, а на передний бампер через специальную плиту крепится отвал для уборки снега. Вот такие полезные машины двойного применения!