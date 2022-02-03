"Киевпасстранс" объявил тендер на закупку 17 электробусов

На днях был объявлен тендер на приобретение 17 электробусов для КП «Киевпасстранс», о чем сообщается на сайте Prozorro. Требования заказчика – машины должны быть 2022 года выпуска, полностью низкопольными, с салоном на 30 сидячих мест, а также оборудованные кондиционером. Срок поставки – до 31 декабря сего года. Помимо электробусов планируется приобрести еще 13 зарядных станций – 4 ускоренного типа и 9 обычных. Ожидаемая общая стоимость – 319,6 млн грн. Подавать заявки можно до 3 марта, а начало торгов запланировано на 8 апреля.

Кто же из представленных на украинском рынке игроков имеет шанс получить столько лакомый заказ? Начнем с отечественного производителя – львовского завода «Электротранс», входящего в концерн «Электрон». Свой первый электробус -12-метровую низкопольную модель с запасом хода до 220 км – на предприятии презентовали еще осенью 2015 года. В августе прошлого года появилась информация о планах поставить в Ужгород десять таких машин. Данный проект стоимостью 99 млн грн. будет реализован в рамках Киотского договора.

Следующий крупный игрок – Минский автозавод, который в прошлом году презентовал на украинском рынке свой новейший электробус МАЗ-30310Е. Эта машина длиной 12,42 м. с салоном на 72 места (для сидения – 30), оснащается электромотором ZF CeTrax пиковой мощностью 300 кВт и литий-железо-фосфатными батареями на 285 кВт.ч, которые обеспечивают запас хода до 300 км.

Весной 2018 года на отечественный рынок вышел польский производитель электробусов Solaris, который подписал дилерское соглашение с компанией «АВТЕК». Тогда же на выставке Сity Trans Ukraine в Киеве состоялась презентация 12-метрового низкопольного электробуса Solaris Urbino 12 Electric, победившая в престижном международном конкурсе «Bus of the Year 2017». Его салон может иметь 37 мест для сидения. В движение приводят либо электромоторы в ступицах колес – ZF Ave 2[125 кВт, либо центральный электродвгатель TSA мощностью 160/240 кВт. Запас хода в зависимости от типа и емкости батарей варьируется от 200 до 500 км.

И конечно же, отметим компанию «Скайвелл Украина», которая первая на отечественном рынке, еще в 2018 году сертифицирована электрический автобус в соответствии с европейским стандартом. Это 12-метровая низкопольная модель Skywell NJL6129BEV от китайского производителя Nanjing Golden Dragon. Она относится к электробусам 5-го поколения, имеет 71-местный салон (мест для сидения – 29), электромотор 200 кВт и литиевые аккумуляторы марки EVE, обеспечивающие запас хода до 300 км и имеющие ресурс до 5000 циклов. Такой электробус сегодня успешно эксплуатируется в Виннице.