Lotus Exige от удара о столб разорвало пополам – видео момента аварии

Водитель и пассажир спорткара не пострадали

Суперкары и спорткары довольно часто попадают в аварии. Очередной инцидент произошел в Гонконге. Владелец Lotus Exige решил прокатиться с ветерком по дорогам города, но не справился с управлением. Автомобиль развернуло и отбросило на разделительную полосу, а затем в фонарный столб.

От удара машину разорвало на две части, а детали разлетелись по проезжей части и обочине. Наиболее сильно пострадала задняя часть британского спорткара, так как именно на нее пришелся основной удар. К счастью, 42-летний водитель и 28-летний пассажир не пострадали. У них выявлены ушибы ног, грудной клетки и шеи.

Удивительно, но ни один из мужчин не стал паниковать и не пытался покинуть транспортное средство. Они спокойно ждали медиков, общаясь с прибывшими к месту происшествия спасателями и просматривая свои смартфоны. Несмотря на отсутствие серьезных травм их госпитализировали. Водителя также проверили на наличие алкоголя в крови. Он оказался абсолютно трезв.

Судя по повреждениям, которые получил Lotus Exige, скорее всего его отправят на утилизацию. Видео момента аварии с одной из дорожных камер выложили в сеть. Кадры поражают своей зрелищностью и точно достойны нескольких минут вашего внимания.