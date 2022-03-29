Киевский городской автомотоклуб взялся помочь "скорыми"

Сегодня Украина очень нуждается в автомобилях скорой помощи, которые необходимы для оперативной доставки в медицинские учреждения пострадавших в ходе боевых действий мирных жителей. А их, к сожалению, очень и очень много. Из-за рубежа к нам уже начали приходить такие машины в качестве гуманитарной помощи. Однако этого недостаточно.

Вот почему известный украинский автогонщик, многократный обладатель мировых рекордов, президент Киевского городского автомотоклуба Сергей Малик взялся за такое нужное дело. Он обратился к своим коллегам по автоспорту из разных уголков мира, друзьям, фанатам и всем неравнодушным людям, желающим помочь в приобретении машин скорой помощи.

Собранные средства пойдут на покупку автомобилей, доставку их на СТО в Украину, технический осмотр, если нужно ремонт, а также специальную подготовку для работы в экстремальных условиях. Кроме того, Киевский городской автомотоклуб обязуется доставить «скорые» непосредственно медицинским службам в зону боевых действий. Героям слава!