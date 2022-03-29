Кременчугский завод коммунальной техники продолжает работать, в том числе на экспорт

Кременчугский завод коммунальной техники “Альфатекс”, несмотря на войну, продолжает работать. Предприятие не только помогает родному городу в стране в целом, предоставляя необходимые услуги в военное время, но находит возможности реализовывать свою продукцию за рубеж. Этим оно активно помогает запустить украинскую экономику.

Так, на днях в Молдову была отгружена партия навесного оборудования – для мусоровозов с задней загрузкой АТ-4021, которые предназначены для установки на шасси грузовиков полной массой от 8 до 10 т.

Отметим, что АТ-4021 от “Альфатекс” имеет бункер объемом 9 кубометров, изготовленный из особо прочной стали. Коэффициент прессования мусора составляет 3:1. При этом прессовое оборудование может работать в трех режимах: автоматическом, полуавтоматическом или ручном. Масса перевозимых твердых бытовых отходов составляет 3490 кг.