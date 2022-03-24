Украинские военные «отжали» у оккупанта уникальный комплекс

Украина уже 28 дней противостоит российским оккупантам. Захватчики несут колоссальные потери личного состава и техники. Также наши военные умело разоружают орков, хитро «обчищая» их тылы. На этот раз в качестве трофея они захватили часть современного мобильного комплекса «Краснуха-4».

Командный пункт комплекса 1РЛ257 был потерян оккупантами в Киевской области в районе населенного пункта Макаров. Он очень ценен для российской армии, так как помогает им прикрываться от радиолокационного обнаружения. Также он оказывает противодействие самолетам-разведчикам и беспилотникам. Теперь это оборудование послужит нашим военным.