Корпоративные автопарки в Украине продолжают обновляться

Несмотря на военную ситуацию и разрушенную логистику во многих областях бизнес в Украине продолжает функционировать. Жизненно важные товары, прежде всего продукты питания, исправно доставляются по разным регионам. Отрадно, что даже в такое сложное время некоторые компании находят ресурсы для обновления своего автопарка. Так, на днях известная сеть супермаркетов «Сільпо» получила пять новеньких грузовиков. Это трехосные шасси Scania P280 (6х2), оборудованные изотермическими кузовами-фургонами Schmitz Cargobull.

Надстройки также оснащены холодильными установками Сarrier и гидробортами марки Dhollandia. Отметим, что в «Сільпо» работает уже не один десяток грузовиков Scania с различными колесными формулами. Нужно сказать, что для компании Scania в Украине июнь стал знаковым месяцем, так как в стране была открыта еще одна фирменная сервисная станция – «Скания Бровары».