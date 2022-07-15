Кременчугский завод «Альфатекс» передал в Киевскую область новый мусоровоз

Кременчугский завод коммунальной техники «Альфатекс» отгрузил заказчику из Киевской области новый мусоровоз АТ-4021. Эта модель с задней загрузкой построена на шасси Dayun CGC1120 колесной формулы 4х2. Шасси рассчитано на полную массу 12000 кг и комплектуется четырехлитровым дизельным двигателем Weichai мощностью 150 л. с.

Приемочный бункер навесного оборудования изготовлен из высокопрочной стали. Объем бункера составляет 11 м куб. и рассчитан на транспортировку до 5,55 т твердых бытовых отходов. Мусор может загружаться с евроконтейнеров (объемом 0,06 – 1,1м куб.) с помощью манипулятора или ручным способом. Выгрузка происходит по самосвальному.

Коэффициент уплотнения отходов достигает 7, что является очень важным преимуществом. Работа прессового механизма доступна в автоматическом, полуавтоматическом или ручном режимах. Все элементы системы размещены вне зоны загрузочного бункера, что защищает их от загрязнения и обеспечивает быстрый доступ при обслуживании.