Ваши действия при утере паспорта — инструкция

Минцифры опубликовала краткую инструкцию о том, что делать если вы потеряли паспорт

В условиях военных действий потеря паспорта — случай довольно распространенный. Кроме того, документ может быть просто физически уничтожен во время пожара или бомбежки. Сервис «Дія» опубликовал краткую инструкцию, как действовать в этом случае. Есть несколько вариантов.

Можно пользоваться паспортами в «Дії» — ID-картой или заграничным. Цифровые паспорта обладают такой же юридической силой, что и обычные. Их можно предъявлять на блокпостах и полиции и пересечении границы с Польшей и Молдовой.

Восстановить утраченные документы, получить ID-карту и загранпаспорт можно в ЦНАП. В настоящее время они работают в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Также паспортные сервисы доступны в подразделениях государственной миграционной службы. С 15 марта территориальные органы и территориальные подразделения ГМС возобновили свою работу в районах, где не ведутся активные военные действия.

Проверить работает ли отделение ГМС Украины в вашем регионе и найти контактный номер можно на официальном сайте службы.