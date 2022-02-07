Лесные хозяйства получат пожарные автоцистерны КрАЗ

В тендере Полтавского ОГА на поставку лесным хозяйствам области семи пожарных автоцистерн победу одержал «АвтоКрАЗ», предложивший более низку цену – 62,9 млн грн. Речь идет о модели АЦ-8-60, построенной на полноприводном шасси КрАЗ-63221 (6х6), сообщает Интернет-издание «Полтавщина». Интересно, что другой отечественный производитель, участвующий в тендере – компания «Титал» также предложила автоцистерны на шасси КрАЗ-63221 (6х6) – модель АЦ-8-50.

После проверки всех документов с «АвтоКрАЗом» был заключен договор, по которому производитель обязуется поставить автоцистерны до конца 2022 года. Они будут распределены по лесным хозяйствам следующим образом: две машины получит Гадяч, две – Миргород, две – Кременчуг и одну – Полтава.

АЦ-8-60 оснащена цистерной для воды объемом 7800 л, баком для пенообразователя, пожарным насосом производительностью до 60 л/с, электролебедкой. В комплектацию также войдут лафетный ствол, пожарные рукава разных видов, лестница, бензопила, гидроэлеватор и другое оборудование. Одно из требований к автоцистернам было предоставление двухлетней гарантии без ограничения пробега.

Средства на приобретение машин поступят с областного бюджета – в рамках Программы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их появления в 2021 – 2027 гг.