Электромобили Rolls-Royce получат особую статуэтку «Дух экстаза» (фото)

Она появится на капоте Rolls-Royce Spectre

Фирменному маскоту «Дух экстаза», который является традиционным украшением всех автомобилей британской марки Rolls-Royce, подкорректировали форму. Силуэт богини Ники сделали более обтекаемым.

Обновленная статуэтка будет украшать капоты будущих электромобилей марки. Для топливных моделей сохранят актуальный «Дух экстаза». Первым ее получит электрическое купе Rolls-Royce Spectre, которое дебютирует в 2023 году. На такой шаг компания пошла, чтобы улучшить коэффициент аэродинамического сопротивления новинки. Сейчас он равен 0,26 и является самым худшим в класса.

Над созданием нового маскота специалисты трудились около 830-ти часов. Они сохранили его узнаваемым, но изменили положение тела богини и убрали угловатость. В результате высота фигурки уменьшилась со 100,01 мм до 92,73 мм. Если ранее Ника стояла практически ровно, то теперь одна нога вынесена вперед и она как-будто готовится к прыжку. К тому же изменилось выражение лица и прическа девушки. Руки богини немного опущены вниз, а на развивающейся за спиной одежде стало меньше складок.

Напомним, что впервые британский производитель использовал статуэтку «Дух экстаза» на своих автомобилях в 1923 году. Однако разработана она была гораздо раньше. История относит к 1911 году. За это столетие форма фирменной фигурки неоднократно менялась, становясь более изысканной. При этом Rolls-Royce уделял максимум внимания тому, чтобы сохранить ее узнаваемой. И ему это удалось.