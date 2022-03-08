Литовские журналисты передали Украине партию внедорожников

Клуб автомобильных журналистов Литвы Lietuvos zurnalistu autoklubas объявили на днях общенациональную акцию «Подари автомобиль Украине». Вместе с партнером – компанией «Автоплиус» и такими СТО как «Юта», «Римтома», «Автоаксте» литовские журналисты нашли возможность заплатить владельцам внедорожников, которые согласились продать свои авто за небольшие деньги для помощи дружественной стране, сообщает Степан Родич на своей страничке в Фейсбук.

За несколько дней удалось собрать 15 машин. Пять из них уже прошли техосмотр и автовозом ночью 8 марта уже были доставлены на украинскую границу.

Как видно это внедорожники Range Rover и Isuzu, в том числе один пикап. Более того, буквально сегодня стало известно, что еще трое литовцев передали совершенно бесплатно для наших защитников своих любимых «железных коней» – машины Land Rover Discovery, Nissan X-Trail и опять-таки Range Rover. Героям слава!