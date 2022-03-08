Оккупанты бросили почти новую самоходную гаубицу «Мста-С»

Сумское направление сегодня является одним из самых горячих в борьбе с российскими оккупантами. Вооруженные силы Украины достойно встречают врага. Тому наглядный пример – недавний бой пол Лебедином, в хоте которого было захвачено пять танков и РСЗО БМ-27 «Ураган». Кроме того, противник бросил почти новую самоходную гаубицу «Мста-С».

Отметим, что «Мста-С» (2С19) была принята на вооружение в 1989 году и пришла на замену 152-мм гаубице 2С3 «Акация», выпускаемой с 1971 года. «Мста-С» построена на агрегатах танка Т-72 (корпус, двигатель, трансмиссия), но имеет ходовую (катки, торсионы) от более продвинутого Т-80.

«Мста-С» укомплектована внушительного размера башней, весящей без боекомплекта 13,5 т. Здесь размещено 152-мм орудие 2А64 с длиной ствола в 47 калибров. Дальность выстрела достигает 30 км. Боекомплект составляет 50 снарядов – возможно использование кассетных и управляемых боеприпасов. Скорострельность – от 7 до 10 выстрелов в минуту. Экипаж состоит из пяти человек: командир, наводчик и двое заряжающих размещены в башне.

«Мста-С» боевой массой 42 т приводится в движение дизельным двигателем V12 мощностью 780 л. с., который также может работать и на керосине. Максимальная скорость по шоссе – 60 км/ч.

Отметим, что определенное количество «Мста-С» имеется и в украинской армии. Пару лет назад эти самоходные гаубицы начали модернизировать, в частности на них была установлена отечественная электронно-оптическая система «Око».

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