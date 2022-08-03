Лучший грузовик 2022 года – ждем в Украине

Звание лучший «Международный грузовик 2022 года» (International Truck of the Year 2022), как мы уже сообщали, получили автомобили нового семейства DAF XF, XG и XG+. Машины полным ходом продаются в различных странах – в июле на заводе в Эйндховене был выпущен уже 10-тысячный экземпляр. На днях одну из таких машин, причем в интересной комплектации передали польской транспортной компании E.C.S.I. Spedycja.

Это модель DAF XG с колесной формулой 6х2, оснащенная бортовой платформой и двухосным прицепом, которые образуют сквозной внутренний проезд. На прицепе вместо глухой передней стенки смонтированы четырехстворчатые двери. В итоге погрузка и разгрузка автопоезда осуществляется намного быстрее. Бортовую платформу грузовика, а также прицеп предоставил польский производитель – компания Wesob-Wecon.

Что же касается титулованного тягача DAF, то он не имеет традиционных наружных зеркал – их здесь заменяет система камер, изображение с которых передается на мониторы в передних стойках. И это только одна из многочисленных изюминок, за которые в сумме модель XG и получила звание «Международный грузовик 2022 года». Так что ждем новинку в Украине!