Развал АвтоВАЗа: сотрудникам предлагают добровольно уволиться за вознаграждение

При желании можно раньше уйти на пенсию или оформить отпуск по уходу за ребенком

Российский АвтоВАЗ продолжает искать способы удержаться на плаву. Как стало известно, сотрудникам завода в Ижевске предложили выплаты за добровольное увольнение. Вознаграждения за отказ от рабочего места составит 5-7 средних заработных плат. В списке обещаний, также помощь в переобучении и трудоустройстве на других предприятиях региона.

Сотрудникам предпенсионного возраста предлагают 7 средних зарплат и возможность досрочно выйти на пенсию. Кроме того, АвтоВАЗ планирует продлить до конца 2023 года оплачиваемые отпуска по уходу за детьми, в том числе и до достижения ребенком четырехлетнего возраста.

До введения экономических санкций против России завод в Ижевске выпускал модели семейства Lada Vesta. Несмотря на все усилия АвтоВАЗа восстановить производство так и не удалось. По некоторым данным, после выпуска последней партии Vesta оборудование начнут перевозить на завод в Тольятти. Там и будет налажено производство модели.

