Маршрутки Mercedes-Benz Sprinter перевели на электротягу - с зарядкой от пантографа

В латвийском городе Вентспилс решили оригинальным образом электрифицировать общественный транспорт. На маршрут в течение полугода вышло 14 электробусов, переоборудованных из развозных машин Mercedes-Benz Sprinter. Самое интересное, что они оснащены передовыми литий-титанатными батареями Toshiba SCiB, имеющих повышенный срок службы (до 20 000 циклов) и заряжающихся за считанные минуты.

В городе обустроили около 18 зарядочных станций на конечных остановках. Сам процесс зарядки происходит через выдвижной пантограф, расположенный на крыше микроавтобуса, и занимает около 10 минут. Ежедневно в течение 17 часов каждый из микроавтобусов проходит порядка 200 км.

Переоборудованием Mercedes-Benz Sprinter занималась местная компания SIA Electrify Ventspils. Сначала машины прошли доработку на предприятии SIA Universals LTD в городе Елгава – родине всех хорошо известных микроавтобусов RAF. А затем были оснащены электрической силовой установкой от латвийских инженеров – Andras Dambja и Kristas Damnja. Автобус вмещает 21 пассажира и выполнен низкопольным в задней части, что позволяет перевозить людей с ограниченными физическими возможностями.

На все про все ушло 4,4 млн евро, из которых 1,6 млн евро – это кредитные средства, предоставленные Институтом финансирования развития проектов по энергосбережению ALTUM.