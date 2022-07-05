Флагманский кроссовер Huawei поступил в продажу по цене $50 000

Китайская компания Huawei вывела на рынок свою вторую модель по брендом Aito. Кроссовер с индексом М7 получил гибридную силовую установку и занял место флагмана марки. За первые четыре часа продали около 20 000 экземпляров модели.

Новинка достигает в длину 5020 мм при колесной базе 2820 мм. Ширина и высота равны 1945 и 1775 мм соответственно. Aito M7 выглядит довольно сдержанно. Ему достался высокий капот, каплевидные фары, соединенные между собой светодиодной полосой, бампер с огромной решеткой радиатора и вертикальные воздухозаборники. На корме также все выглядит знакомо – вытянутые во всю ширину фонари и крупный спойлер на крыше.

Салон кроссовера также выглядит довольно пресно. В его оснащении вошла цифровая приборная панель, мультимедийная система с 15,6-дюймовым экраном, двухспицевый мультируль, аудиосистема с сабвуфером на 1000 Вт и кресла с электроприводом. В кабине установлено три ряда сидений с посадочной формулой 2+2+2.

В движение новинку приводит гибридная силовая установка на основе 1,5-литрового турбодвигателя H15RT, который выступает в качестве генератора и дополнен электромотором мощностью 272 л.с. В топовой версии этот агрегат сопряжен с двумя моторами с суммарной отдачей 449 л.с. Разгон до первой сотни занимает всего 4,8 секунды. Запас хода на электротяге составляет 230 км. При полном баке и зараженной батарее M7 может проехать до 1220 км. Стоимость кроссовера на рынке Китая варьируется от 48 000 до 57 000 долларов.