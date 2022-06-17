Медики в канун праздника получили 17 скорых и два мобильных томографа

В преддверии Дня медицинского работника, который отмечается в Украине в третье воскресенье июня, в Киев прибыла гуманитарная помощь. Прежде всего, это 17 автомобилей скорой помощи. Из них семь скорых, на базе Mercedes-Benz Vito приобретены отечественными спонсорами, а остальные (шесть Ford Transit Custom, два Volkswagen T5 и два Mercedes-Benz Sprinter) предоставлены зарубежными партнерами.

Кроме того, из-за границы поступили два томографа, которые могут использоваться как мобильные. Для этой цели их поставили в быстросъемных контейнерах вместе с двумя грузовиками Mercedes-Benz Actros 6х2.

Медикам также передали и два прицепных дизель-генератора Caterpillar. А в адрес мэрии от меценатов приехал 55-местный автобус, который будет использоваться в гуманитарных целях. Присутствующий на мероприятии мэр Киева Виталий Кличко в свою очередь передал 1700 бронежилетов для наших пограничников.