Volkswagen показал процесс производства ID. Buzz (видео)

Июнь 2022 года ознаменовался важной вехой для завода коммерческих автомобилей Volkswagen в Ганновере – запуском в серийное производство первой электрической развозной модели ID. Buzz. Согласно корпоративной стратегии GRIP 2030, через 8 лет 55% автомобилей Volkswagen Commercial Vehicles на европейском рынке должны быть аккумуляторно-электрическими. И для ее выполнения ключевая роль отводится именно модели ID. Buzz.

В течение года суточное производства предприятия в Ганновере должно достичь 900 автомобилей. До этого здесь выпускали максимум 810 машин в день. Что же касается модели ID. Buzz, то в 2022 году ожидается изготовить около 15 тыс. электрофургонов, а в перспективе довести их ежегодный выпуск до 130 тыс. ед.

Степень автоматизации производства ID. Buzz, по сравнению с модель T6.1, поднялась на 15 процентных пуктов и сегодня достигает 92%. Сотрудники контролируют рабочий процесс с помощью компьютеров и мобильных устройств, например, таких как смарт-часы. Это позволяет постоянно поддерживать контакт и оперативно устранять возможные проблемы. С 2024 году в Ганновере также будут собирать и аккумуляторные модули платформы MEB, которые пока поставляют с предприятия в Брауншвейге.

Для налаживания производства ID. Buzz обучение прошли свыше 4000 рабочих. Таким образом, сегодня на ганноверской фабрике Volkswagen Commercial Vehicles выпускают три модели с тремя типам силовых установок: полностью электрический ID. Buzz, новый Multivan c ДВС и как подключаемый гибрид, а также универсальную развозную модель T6.1.