Mercedes-Benz начал практические испытания 40-тонного автопоезда на электротяге

Компания Mercedes-Benz Trucks начала новый этап практических испытаний электрического грузовика eActros. В данном случае машину колесной формулы 6х2 передали транспортной компании Logistik Schmitt. Здесь электрогрузовик будет работать с двухосным тентованным прицепом Junge, оборудованным сцепным устройством Rockinger.

Двухосный прицеп внутренней длиной 7280 мм позволяет перевозить в два раза больше грузов, чем одиночный электрогрузовик. Полная масса прицепа достигает 18 т, а всего автопоезда – 40 т. Согласно законодательству, автопоезда с прицепами полной массой свыше 10 т должны быть оборудованы нераздельной системой торможения (continuous braking system). В данном случае ее роль выполняет система High Power Brake Resistor.

Отметим, что электрический грузовик тяжелого класса Mercedes-Benz eActros был запущен в серийное производство в октябре 2021 года. Машина колесной формулы 6х2 предлагается в двух версиях: eActros 300 и eActros 400 – c тремя и четырьмя аккумулиторными блоками, с запасом хода 300 и 400 км соответственно. Каждый из блоков имеет полезную емкость 97 кВт. и питает два электромотора на одной оси, постоянной мощностью 330 кВт и пиковой – 400 кВт.

Электрогрузовик может заряжаться от станции до 160 кВт. От стандартной станции быстрой зарядки в 400А «наполнить» три батарейных блока от 10 до 80% емкости можно всего за час с небольшим. Представленный электрический автопоезд в компании Logistik Schmitt будет задействован на перевозке корпусов трансмиссий и мостов на заводы Daimler Trucks в Раштатте и Гаггенау.