Для ВСУ хотят закупить американские танковозы Oshkosh M1070

Этот один из самых мощных на сегодняшней день тягачей-танковозов Oshkosh M1070 скоро может быть поставлен для нужд ВСУ. Машина идет в паре с 65-тонным тралом, на который поместится любой танк. Вообще волонтерами за границей была найдена целая партия таких монстров. Пока что нужно отправить к нам хотя бы один. Авансовый платеж уже внесен, осталось собрать оставшуюся сумму, сообщает на своей страничке в Фейсбук Юрий Бирюков.

Такие машины, как Oshkosh M1070, сегодня очень необходимы украинской армии. Перевозить гусеничную бронетехнику (танки, самоходные гаубицы) к месту дислокации нужно, а тягачей подходящих для этого недостаточно. Оставшиеся с советских времен МАЗ-537 уже выработали свой срок, да и расходуют топлива они немало – порядка 150 л на 100 км. Вот поэтому на выручку должны прийти вот такие американские гиганты.

Отметим, что Oshkosh M1070 колесной формулы 8х8 имеет 5-местную кабину капотной компоновки. Он оснащен 12-литровым турбодизелем Detroit Diesel в 500 л. с. или 18-литровым 700-сильным Caterpillar, работающими в паре с 5-ступенчатым автоматом Allison. Тягач способен работать в составе автопоездов полной массой до 107 т. В армию США до 1983 года было поставлено 2480 таких тягачей.