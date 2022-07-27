Mercedes-Benz открыл первую зарядную станцию для электрогрузовиков

Компания Mercedes-Benz Trucks продолжает внедрять в жизнь новые решения для популяризации электромобильности в сегменте тяжелых грузовиков. Так, на днях в немецком городе Верт, возле информационного центра BIC, что рядом с головным заводом компании, был открыт eTruck Charging Park.

Это мощная зарядочная станция, на которой одновременно могут подпитывать свои аккумуляторные батареи шесть грузовых автомобилей. Оборудование поставлено различными производителями и имеет выходную мощность от 40 до 300 кВт.

Открытие «зарядочного парка» совместно с сервисным подразделением – Netze BM поможет клиентам освоить процесс зарядки электрогрузовиков, которых Mercedes-Benz Trucks выпускает все больше и больше. Так, в октябре прошлого года в Верте начали собирать первую большегрузную машину на электротяге – модель eActros, а в конце июля нынешнего года было освоено производство грузовика для коммунального сектора – eEconic.