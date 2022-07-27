Новейший автобус Scania Fencer F1 готовят к нулевым выбросам

В настоящее время компания Scania UK работает над полностью электрическим городским автобусом Fencer F1. Машина получит аккумуляторно-электрическую трансмиссию от уже выпускаемой модели Citywide. В дальнейшем ее обещают перевести на платформу с элементами Northvolt, с которой она должна пойти в серийное производство в начале 2024 года. В более долгосрочных планах – постройка двухэтажного автобуса с нулевым вредным выбросов.

Отметим, что дизельный автобус Scania Fencer F1, разработанный для британского рынка, дебютировал в 2021 году. Вскоре появилась усовершенствованная 12,2-метровая модель на шасси следующего поколения, которая «сбросила» лишних 500 кг веса.

Низкопольный кузов изготовлен китайской компанией Higer, с которой шведский производитель имеет давнее сотрудничество. Автобус укомплектован турбодизелем DC09 стандарта Евро 6 Step D, хотя все товарные машины получат более экологически чистые моторы, отвечающие нормам Евро 6 Step Е и будут оборудованы автоматической коробкой передач ZF EcoLife 2.

Также в настоящее время ведутся работы над 10,9-метровым вариантом Scania Fencer F1, укомплектованным 6,7-литровым турбодизелем DC07 мощностью 280 л. с. Готовую машину обещают показать к концу года. Первым оператором, разместившим заказ на новые автобусы, стала компания Q-Park.