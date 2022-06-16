Mercedes-Benz Special Trucks презентует машины для тяжелого бездорожья

На выставке Adventure & All-Wheel Drive 2022, которая проходит с 16 по 19 июня в курортном немецком городке Бад-Киссинген, Mercedes-Benz Special Trucks представляет ряд интересных полноприводных автомобилей. Последние были доработаны специализированным кузовным застройщиком – компанией Hellgeth Engineering Specialfahrzeugbau GmbH.

Прежде всего отметим машины Unimog, которые изначально разрабатывались для тяжелого бездорожья. Здесь и блокируемые дифференциалы, и отличная геометрия проходимости. И конечно же фирменная система регулировки давления в шинах Tirecontrol Plus, которая при помощи всего одной кнопки позволяет выбрать нужный режим: Road (дорога), Rough Road (бездорожье) или Sand (песок).

Эти машины могут свободно форсировать брод глубиной до 1,2 м. Для моделей полной массой от 7,49 до 14,5 т предлагается мощный турбодизель OM934LA Евро 6, развивающий 231 л.с. и 900 Нм.

На стенде можно увидеть Unimog U4023 в виде кемпера – TenereX. Его кузов-фургон обеспечивает надлежащий уровень комфорта в дали от цивилизации – здесь есть кухня, ванная комната и широкая двуспальная кровать. Подпитывать различные электроприборы можно и от солнечных панелей на крыше.

Вторая машина – также U4023, оснащена двухрядной кабиной и деревянной платформой. Она была переоборудована компанией Hellgeth Engineering к 75-летнему юбилею марки Unimog.

А вот третий Unimog – U4050 был подготовлен специалистами вышеуказанной фирмы к престижному и наиболее сложному ралли-рейду – «Дакар». Эта машина укомплектована 6-цилиндровым турбодизелем OM936LA мощностью 500 л. с.

Самым большим экспонатом выставки является четырехосное полноприводное шасси Mercedes-Benz Arocs 4657 (8х8). Оно оборудовано гидравлической системой Hyva для погрузки-разгрузки кузовов длиной свыше 4,5 м. Машина рассчитана на полную массу 32 т и оснащается 578-сильным двигателем.