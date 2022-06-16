Бронированный Toyota Land Cruiser 300 проверили на прочность (видео)

Канадская компания INKAS, которая специализируется на выпуске бронированных автомобилей, провела испытание защищенного Toyota Land Cruiser 300. Весь процесс сняли на видео, которое получилось весьма захватывающим.

Известно, что внедорожник получил защиту стандарта VPAM VR7. Это стандарт баллистической защиты, который означает, что автомобиль может выдержать выстрелы из автоматического оружия калибра 7,62 и 5,56. В ходе испытаний в тестовый образец выпустили около 780 патронов разных калибров и ни один не смог пробить броню.

Также Land Cruiser 300 от INKAS получил сертификат STANAG4569 второго уровня. Он указывает на то, что машины может выдержать подрыв гранат, мин и другой взрывчатки, эквивалентный 15 кг тротила. Это подтверждено тестами, во время которых на крыше машины взорвали шесть гранат, а под кузовом – четыре гранаты и две мины. Ни один из этих взрывов не повредил салон и пассажира-манекена в нем.

«Мы рады продемонстрировать высокий уровень баллистической стойкости автомобилей INKAS. VPAM является золотым стандартом в тестировании конструкции бронированных машин, и эта сертификация является подтверждением уровня знаний нашей команды и передовых технологий, которые позволяют INKAS соответствовать его строгим стандартам», – рассказала председатель компании Маргарита Симкин.