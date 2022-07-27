Международный пункт пропуска «Корчева-Краковец» снова откроется для пассажирского транспорта

Завершается модернизация пункта пропуска «Корчева-Краковец» во Львовской области. В ближайшие дни самое большое «окно» между Украиной и Европой – международный пункт пропуска «Корчева-Краковец» во Львовской области снова откроется для пассажирского транспорта. На последнем этапе сотрудниками «Автомагистраль-Юг» смонтирован навес длиной 80 м и шириной 18 м, благодаря которому пребывание на пункте пропуска должно стать комфортным в любую погоду. Также устроена специальная площадка для автобусов длиной более 145 м, содержащая смотровую яму. Обустроен тротуар из брусчатки, зеленая зона. Установлено ограждение, создана другая необходимая инфраструктура.

Подходит к концу строительство одной из двух площадок для отстоя крупногабаритного транспорта, следующего в страны ЕС. Площадь площадок – 1,7 и 2 га. Конструктив паркинга включает слой песка, геотекстиль, нижний слой ЩПС (щебеночно-песчаной смеси), георешетку и верхний слой ЩПС. В настоящее время на первой площадке устроен последний слой ЩПС, остается обустроить съезды по основной дороге.

Напомним, на первом этапе модернизации пункта пропуска расширена существующая дорога в зоне паспортного и таможенного контроля, устроены примыкания к площадке осмотра автотранспорта и развороты. Созданы площадки для вагончиков. Произведены коммуникации, освещение, нанесена разметка, установлены знаки. Также обеспечено комплексное обустройство территории – вырезанные кусты и мелколесье. По всей протяженности зоны контроля установлено ограждение.