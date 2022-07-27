Changan вывел на рынок новый электрический седан Shenlan SL03

В Китае ценник «батарейной» новинки стартует от 25 000 долларов

Changan Automobile Group вывела на рынок новый премиальный седан Shenlan SL03, разработанный совместно с Huawei и CATL. Новинка премиального суббренда Shenlan доступна в трех версиях: электромобиль, гибрид и электромобиль с водородным электрохимическим генератором. Во всех версиях электромотор мощностью от 221 до 262 л.с. установлен на задней оси.

Электрическая версия SL03 EV с электродвигателем мощностью 221 л.с. доступна с литий-железо-фосфатным аккумуляторным блоком производства CATL. Его емкость — 58,1 или 79,97 кВтч. Запас хода — 515 и 705 км соответственно.

Версия SL03 EREV (электромобиль с увеличенным запасом хода) комплектуется 262-сильным электромотором и 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 95 л.с. ДВС в этой связке используется в качестве «расширителя» запаса хода, то есть для подзарядки тяговой батареи емкостью 28,39 кВтч. Как заявляют в компании, без подзарядки седан способен проехать до 200 км. ДВС увеличивает пробег до 1200 км.

Топовой стала версия Shenlan SL03 FCEV — электромобиль на топливных элементах. Такой седан укомплектован электродвигателем, батареей на 28,39 кВтч и ДВС, но заправляется он водородом.

В основе модели лежит новая модульная архитектура EPA1. Габаритная длина седана — 4820 мм, ширина — 1890 мм, высота — 1480 мм. Размер колесной базы — 2900 мм.

В салоне — 14,6-дюймовый экран мультимедиа поворачивающийся на 15 градусов вправо или влево по команде датчика. Отдельно стоит отметить наличие 34 датчиков по периметру автомобиля, обеспечивающих работу систем автономного вождения, а в перспективе — автопилота четвертого уровня автономности.

В Китае ценник Shenlan SL03 варьируется от 25 000 до 103 650 долларов в зависимости от версии. Чтобы привлечь внимание к седану компания предлагает клиентам 10 лет гарантии или 300 000 км пробега. А также бесплатное подключение к интернет в течение 5 лет.