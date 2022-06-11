Минздрав Украины получил два мощных Rolls-Royce

Ceгодня, 11 июня Министерство здравоохранения Украины сообщило о передаче гуманитарной помощи от компании Rolls-Royce. Сразу успокоим, что это не роскошные автомобили именитой британской марки. А два мощных дизель-генератора от немецкой компании Rolls-Royce Power Systems AG.

Последняя производит различные силовые установки: морские, авиационные, для жд транспорта, а также для нужд армии.

Каждый из переданных генераторов может обслуживать сразу несколько корпусов областной больницы. Например такой, как в Николаеве, общей площадью 20 тыс м кв. Один из генераторов отправится именно туда. А вот второй уйдёт в опорную Киевскую областную больницу.

Отметим, что крупнейший мировой производитель двигателей Rolls-Royce ещё прошлым летом прекратил сотрудничество с БелАЗом, попавшим под санкции, оставив карьерных монстров без силовых установок.