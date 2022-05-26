На грузовиках впервые применили "зеленую" сталь

Volvo Trucks стала первым производителем грузовиков в мире, который использовал сталь, не содержащую ископаемого топлива. «Зеленая» сталь от шведской компании SSAB будет применяться, в частности, на электрических грузовиках тяжелого класса.

Сталь SSAB изготавливается по совершенно новой технологии, основанной на водороде. Результатом является гораздо меньшее воздействие на климат, чем у стали, произведенной традиционным способом. Постепенное внедрение стали в конструкцию большегрузных моделей Volvo начнется уже в третьем квартале 2022 года.

«Мы увеличим использование материалов, не содержащих ископаемого топлива, во всех наших грузовиках, чтобы сделать их экологически чистыми не только в эксплуатации, но и в том, что касается материалов, из которых они изготовлены», — говорит Джессика Сандстрем, старший вице-президент по управлению продуктами. Volvo Trucks.

Первая сталь, полученная с использованием водорода, будет использоваться в лонжеронах рамы грузовика, а это основа грузовика, на которой монтируются все остальные основные компоненты. По мере увеличения доступности стали, не содержащей ископаемого топлива, она также будет использоваться в других частях грузовика.

90 % грузовых автомобилей Volvo можно утилизировать

Сегодня около 30 % материалов, из которых изготавливаются новые грузовики Volvo, выполнены из переработанных материалов. И до 90% грузовика может быть переработано в конце его срока службы. «Мы постоянно стремимся минимизировать наше воздействие на климат. Мы также движемся к большей цикличности как в наших операциях, так и в наших грузовиках», — говорит Джессика Сандстрем.

Volvo Group сотрудничает с SSAB в области производства стали, не содержащей ископаемых, с 2021 года. Первая машина, грузовик, изготовленный из «зеленой» стали был продемонстрирован в октябре 2021 года. Сталь, не содержащая ископаемых, станет важным дополнением к используемой традиционной и переработанной стали в грузовиках Volvo.

Volvo Trucks привержена Парижскому соглашению по достижению нулевых выбросов парниковых газов в производственно-сбытовой цепочке не позднее 2040 года.