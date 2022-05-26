Volkswagen показал изюминку нового Amarok (видео)

Volkswagen Commercial Vehicles продолжает подогревать интерес к пикапу Amarok следующего поколения, продажи которого стартуют ближе к концу года. На этот раз было опубликовано видео, где показана одна из важных новаций – светодиодные матричные фары IQ.Light, которые будут доступны на машине в качестве опции. Они делают езду в темное время суток более безопасной, так как не только лучше освещают дорогу, в том числе повороты, но и направляют световой поток так, чтобы не слепить водителей попутного и встречного транспорта.

Напомним, что Volkswagen Amarok новой генерации разработан командами Европы и Австралии, а выпускаться будет на заводе в ЮАР. Машина на 100 мм длиннее предшественника – длина ее 5350 мм, на 175 мм до 3270 мм раздвинулась и колесная база. Грузоподъемность увеличена до 1,2 т. В качестве силовых агрегатов предложат один бензиновый и четыре дизельных двигателя рабочим объемом 2,0 и 3,0 л. Машина получит около 30 систем помощи водителю, две трети из которых применяются на Amarok впервые.