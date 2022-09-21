На IAA 2022 в Ганновере показали уникальный внедорожник с украинской родословной

На проходящей в Ганновере международной выставке IAA Transportation 2022 можно увидеть уникальный полноприводный микроавтобус Torsus Terrastorm. У истоков создания машины стоят основатели украинской компании Pulsar Expo, которые организовали также производство еще одного вездехода, только уже побольше – Praetorian на базе грузовика MAN TGM 13.290 4×4.

Torsus Terrastorm построен на базе Volkswagen Crafter 35 4Motion. Машина получила усиленную подвеску, передний мост, рассчитанный на 2,1 т и дюралюминиевую защиту снизу. Клиренс увеличен до 290 мм. Внешне автомобиль привлекает внимание мощным бампером, за которым находится лебедка с тяговым усилием 5,5 т. Torsus Terrastorm может преодолевать подъемы крутизной 65% и броды глубиной до 820 мм. Машину приводит в движение 2,0-литровый турбодизель мощностью 177 л. с. Коробка передач – механическая, 6-ступенчатая, либо автоматическая, 8-ступенчатая.